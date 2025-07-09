نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من نادى الزمالك ضد برنامج "بلس 90" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من المحامي محمد هشام، وكيل الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد برنامج "بلس 90" الذي يقدمه الأستاذ/ أمير هشام، عبر قناة "النهار"، بزعم إذاعة بعض الأخبار دون التأكد من صحتها.

وتقدم نادي الزمالك بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل للحلقة المذكورة، وتحديد الفقرات محل الشكوى، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.