نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد الفرنسي يُعلن استمرار أولمبيك ليون في الدوري الممتاز موسم 2025-2026 بعد قبول الاستئناف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي نُشر عبر موقعه الإلكتروني، أن نادي أولمبيك ليون سيواصل مشاركته في الدوري الفرنسي الممتاز (ليغ 1) خلال الموسم المقبل 2025-2026، وذلك بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد قرار هبوطه إلى الدرجة الثانية بسبب مشكلات مالية.

أزمة أولمبيك ليون تصل إلى هبوطه للدرجة الثانية قبل الاستئناف

وكان الاتحاد الفرنسي قد أصدر قرارًا سابقًا بالتنسيق مع الجهة المعنية بالرقابة المالية، ينص على هبوط نادي ليون إلى دوري الدرجة الثانية، نتيجة تراكم الديون وتدهور الوضع المالي للنادي، ما شكل تهديدًا لمعيار الاستمرارية المالية المعتمد من قبل الجهات المنظمة.

وكان نادي ليون قد حصل على مهلة مؤقتة منذ بداية الموسم الحالي لتقديم أدلة ومستندات تثبت تعافيه المالي، إلا أن النادي في حينه لم يتمكن من توفير الوثائق المطلوبة بشكل كافٍ، ما أدى إلى تأكيد قرار الهبوط مؤقتًا من قبل الاتحاد والهيئات الرقابية.

وتعود جذور الأزمة إلى شهر ديسمبر الماضي، حينما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاد ليون بشكل مؤقت من المشاركة في الدوري الأوروبي، بعد أن أظهرت التقارير المالية للفريق خلال عام 2024 عجزًا واضحًا في تلبية متطلبات الاستدامة المالية.

وقد تجاوزت ديون النادي حاجز نصف مليار يورو، وهو ما تسبب في دق ناقوس الخطر داخل أروقة الإدارة والجهات الرقابية، ورغم رفع العقوبة الأوروبية لاحقًا بعد قيام مدققي الحسابات بالموافقة على بيانات النادي بصعوبة بالغة، إلا أن اليويفا أكد في بيانه آنذاك أن نادي ليون سيظل تحت رقابة مالية مشددة خلال المواسم القادمة.

الاتحاد الفرنسي يُعلن استمرار أولمبيك ليون في الدوري الممتاز موسم 2025-2026

وبعد إعادة النظر في استئناف النادي والوثائق المالية الجديدة التي قدمها خلال الأيام الماضية، قرر الاتحاد الفرنسي قبول الاستئناف والسماح لأولمبيك ليون بالاستمرار في دوري الدرجة الأولى للموسم القادم، مانحًا الفريق فرصة جديدة لتجاوز الأزمة واستعادة التوازن المالي والمؤسسي.

ويُنتظر أن يعقد مجلس إدارة نادي ليون مؤتمرًا صحفيًا في الساعات المقبلة للتعليق على القرار، والإعلان عن خطة إنقاذ اقتصادية جديدة، تهدف لتقليص الديون وضمان الامتثال الكامل للمعايير المحلية والأوروبية في المرحلة المقبلة.