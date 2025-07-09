نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الجميل يجتمع بمدربي قطاع الناشئين في غزل المحلة استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الكابتن طارق الجميل، رئيس قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة، اجتماعًا مع مدربي القطاع لوضع الضوابط التنظيمية والإدارية قبيل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

طارق الجميل يجتمع بمدربي قطاع الناشئين في غزل المحلة

وخلال الاجتماع، نقل “الجميل” دعم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، لكافة فرق القطاع الفني والإداري، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة المدربين على تحقيق نتائج إيجابية في مختلف البطولات.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على صناعة جيل جديد من اللاعبين يكون قادرًا على دعم صفوف الفريق الأول والمنتخبات الوطنية بأفضل العناصر كعادة قطاع الناشئين في نادي غزل المحلة عبر تاريخه.