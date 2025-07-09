نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أيمن عبد العزيز مديرًا فنيًا لفريق دياموند استعدادًا للموسم الجديد بالقسم الثاني "ب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي دياموند الرياضي عن تعيين أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار استعدادات النادي لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني "ب"، ضمن مجموعة القاهرة "أ".

أيمن عبد العزيز مديرًا فنيًا لفريق دياموند

ويأتي تولي عبد العزيز للمسؤولية الفنية بنادي دياموند بعد أيام قليلة من رحيله عن الجهاز الفني لنادي الزمالك، حيث كان يشغل منصب المدرب العام ضمن الطاقم الفني الذي قاده المدرب أيمن الرمادي، قبل أن يتم إنهاء التعاقد مع الطاقم الفني بأكمله مؤخرًا.

وتُعد هذه الخطوة هي ثاني تجربة فنية مستقلة لـ أيمن عبد العزيز كمدير فني، بعد قيادته لفريق الإنتاج الحربي في بداية الموسم الماضي، حيث اكتسب خلالها خبرات إضافية في إدارة الفرق بدوري الدرجات الأدنى.

مسيرة تدريبية حافلة كمساعد لأيمن عبد العزيز

ويمتلك عبدالعزيز سجلًا تدريبيًا متنوعًا كمساعد مدرب، إذ سبق له العمل في عدة أندية بالدوري المصري، من بينها: