بمشاركة 7 سباحين .. منتخب السباحة يقترب من نهاية معسكره استعدادا للبطولة الخليجية بالبحرين

كتب ـ بدر الزدجالي:

اقترب منتخب السباحة من اكمال برنامج اعداده للمشاركة في البطولة الخليجية للسباحة المقرر اقامتها في مملكة البحرين، خلال الفترة من 11 الى 13 يوليو الحالي بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية، والتي ستسجل حضورا كبيرا من السباحين الخليجيين وذلك بعد عودة جديدة لهذه البطولة التي توقفت لسنوات وهي واحدة من ابرز المشاركات لسباحي دول الخليج وكذلك لسباحي منتخبنا الوطني. واستعد منتخبنا الوطني بشكل جيد لهذه البطولة من خلال المعسكر الحالي في جمهورية مصر العربية، والذي بدأ يوم 25 من الشهر الماضي ويختتم غدا الخميس تحت اشراف المدرب عبدالرحمن مقاتلي ومساعده حفيظ رحماني وبمشاركة سبعة سباحين يخوضون عددا من المسابقات المنوعة. ويسعى المنتخب في هذه المشاركة الى حصد اكبر عدد من الميداليات، رغم المشاركة المقتصرة على هذا العدد من السباحين والاستفادة كذلك من هذه المشاركة، ويتواجد في القائمة عدد من العناصر الشابة التي يعول عليها الجهاز الفني مستقبلا للمشاركات الخارجية. واشتمل برنامج المنتخب في معسكره الحالي على تدريبات صباحية ومسائية وتم خلالها تنفيذ عدد من البرامج الخاصة في الاداء النفسي والتركيز على الثقة بالنفس والتحفيز والتركيز ومعالجة التوتر اثناء وقبل السباقات بالاضافة الى الجوانب الفنية الهامة للسباحين. وتتكون بعثة المنتخب في معسكر مصر من كل من موسى سيف الهنائي رئيس الوفد وعبدالرحمن مقاتلي مدرب المنتخب وحفيظ رحماني مساعد مدرب المنتخب والسباحين محمد الوهيبي وحمد الحسني وخالد الحسني وخليل الحسني وفارس الهاشمي ومحمود اولاد ثاني وعمران الريامي. وحول المعسكر قال موسى الهنائي رئيس الوفد بان المعسكر يسير بشكل جيد حتى الان، وسوف يختتم يوم الاربعاء ويتوجه بعدها المنتخب الى البحرين للمشاركة في هذه البطولة ونحن سعداء بعودتها بعد توقف طويل خلال الفترة الماضية وهي من البطولات الهامة للسباحين الخليجيين وتكون فيها المنافسة حاضرة وسعى الاتحاد الى المشاركة في هذه البطولة بعدد سبعة سباحين يشاركون في مختلف المسابقات. واشار بان الجميع يسعى الى تحقيق نتائج جيدة في هذه المشاركة واثبات جدارته واحقيته لتمثيل المنتخب في المشاركات القادمة ويملك المنتخب عددا من السباحين البارزين والذين نسعى معهم الى تحقيق نتائج جيدة بالاضافة الى تطعيم المنتخب ببعض العناصر الشابة، حيث كانت اخر مشاركتهم في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي اقيمت في الإمارات قبل عامين والمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الخليجية في مسقط وهناك أرقام جيدة حققها عدد من السباحون في هذا المعسكر نتمنى ان يستمر الجميع في تطوير مستواه لهذه المشاركة والشكر للاتحاد العماني للسباحة على دعم هذه المشاركة عبر هذا المعسكر وتوفير كافة احتياجات المنتخب الوطني وتسهيل مهام مشاركته ونتمنى من السباحين تقديم الأفضل في المهمة والاستفادة منها بشكل كبير من أجل المشاركات القادمة.