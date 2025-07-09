الاثنين المقبل.. تكريم اللجان العاملة فـي البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية

يقيم الاتحاد العُماني لكرة اليد يوم الاثنين المقبل حفل تكريم للجان العاملة في البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية التي استضافتها سلطنة عُمان خلال الفترة من 6 إلى 15 مايو الماضي

وذلك تحت رعاية الشيخ هزاع بن سالم المرضوف السعدي رئيس مجلس إدارة وجهة للتطوير العقاري في الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية وأعضاء اللجنة المنظمة واللجان العاملة في البطولة، ويأتي هذا الحفل تقديرًا لجهود اللجان المنظمة التي ساهمت في نجاح البطولة، والتي شهدت مشاركة 9 منتخبات آسيوية للرجال و4 منتخبات للسيدات، وكانت مؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية 2026 وتوج منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد الشاطئية بلقبها للمرة الثانية في تاريخه وتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية التى ستقام في كرواتيا عام 2026م وسيكون بمثابة احتفاء بهذا الإنجاز التنظيمي مع التركيز على دور اللجان في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.