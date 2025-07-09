باريس ـ أ.ف.ب: قرر فريق ريد بول، المتوج بلقب السائقين خلال المواسم الأربعة الماضية من بطولة العالم للفورمولا واحد، إقالة مديره البريطاني كريستيان هورنر في خطوة صادمة أنهت علاقة بين الطرفين دامت عشرين عاما، مستعينا بالمدير الفرنسي لرايسينغ بولز الفرنسي لوران ميكيس لتولي المنصب، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء.
وقال المدير الإداري للفريق أوليفر مينتسلاف «نود أن نشكر كريستيان هورنر على عمله الاستثنائي على مدار الأعوام العشرين الماضية. بفضل التزامه من دون كلل، خبرته، مهاراته وتفكيره المبتكر، ساهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة ريد بول رايسينغ كأحد أنجح الفرق وأكثرها جاذبية في الفورمولا واحد».
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