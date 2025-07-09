يلاقي الكويت فـي ثاني اللقاءات .. منتخب السلة للناشئين يخسر من البحرين فـي التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا

كتب ـ عبدالله الجرداني :

خسر المنتخب الوطني لناشئي السلة تحت 16 عاما ضربة البداية أمام نظيره البحريني بنتيجة 44-96، وذلك في انطلاق تصفيات منطقة الخليج العربي الموهلة لنهائيات آسيا، في المباراة التي أقيمت أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، جاءت مباراة المنتخب الوطني للناشئين قوية ومثيرة وخاصة من الجانب البحريني الذي سجل أفضلية كبيرة في المباراة نظرا لفارق الخبرة والاستعدادات التي سبقت البطولة وخسر المنتخب الوطني جميع الفترات الأربعة، حيث خسر المنتخب الربع الأول بنتيجة 11-31 وخسر الربع الثاني بنتيجة 12-29 وخسر الربع الثالث بنتيجة 8-19، فيما خسر الربع الرابع بنتيجة 13-17، وقد أعطى فقدان التركيز للاعبي منتخبنا وفقدان الكرة فرصة للبحريني من اجل تسجيل النقاط، حيث قاد عمليات التسجيل للمنتخب الوطني الملهم العبيداني الذي سجل 17 نقطة وآدم الهنائي الذي سجل 12 نقطة ورشيد السيابي الذي سجل 7 نقاط وسيف اليحيائي الذي سجل 6 نقاط، فيما قاد التسجيل في المنتخب البحريني اللاعب سومتو باتريك بتسجيله 15 نقطة، ومحمد عادل الذي سجل 12 نقطة، وحسن عبدالقادر الذي سجل 11 نقطة. تضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة 12 لاعبا وهم (صدام بن علي بن عبدالله الشيزاوي وخزيمة بن ابراهيم بن علي الشبلي وراشد بن سالم بن سعيد العيسائي وعبد الرحيم بن عبد الله بن سالمين الروشدي والياس بن سليمان بن حمد العبيداني والملهم بن سعيد بن ساعد العبيداني وعبد الصمد بن سعيد بن ضاوي الصبيحي ومهند بن منصور بن علي البطاشي وآدم بن سليمان بن ناصر الهنائي وجيد بن حازم بن احمد الكندي وسيف بن سليمان بن محمد اليحيائي وسامي بن فيصل بن سامي البوسعيدي) كما يتواجد في البطولة أبوبكر الجهوري نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة إلى جانب المدرب زهير العياشي ومساعده علي البلوشي وغسان البوسعيدي مدير المنتخب وعامر الزيدي اخصائي العلاج. يواجه المنتخب الوطني في الساعة السادسة من مساء اليوم نظيره المنتخب الكويتي في ثاني مبارياته بالتصفيات، ويلعب مباراته الثالثة أمام المنتخب السعودي بعد غد الجمعة عند الساعة السادسة مساء، ويلعب آخر مبارياته يوم السبت مع المنتخب الإماراتي.