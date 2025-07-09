نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يدخل سباق التعاقد مع وسام أبو علي.. واللاعب يملك عروضًا خليجية قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة «إم بي سي مصر 2» عبر تقرير تلفزيوني حديث، عن دخول نادي النصر السعودي بقوة في مفاوضات لضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعي النادي السعودي لتعزيز صفوفه الهجومية استعدادًا للموسم الجديد.

النصر السعودي يدخل سباق التعاقد مع وسام أبو علي

ويأتي هذا الاهتمام من النصر في ظل امتلاك وسام أبو علي لعدة عروض من أندية خليجية أخرى أبدت رغبتها الجادة في التعاقد معه، من بينها نادي الريان القطري والوصل الإماراتي، وهو ما يجعل مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء محل جدل واسع خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، صرّح مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، خلال ظهوره عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»، مؤكدًا أن لديه معلومات موثوقة تفيد بتلقي وسام أبو علي عرضًا رسميًا من النصر السعودي.

وقال عبد الهادي: "وصلني من مصادر قريبة أن ناديًا سعوديًا كبيرًا دخل في مفاوضات رسمية مع وسام أبو علي منذ الأمس، وهذا النادي هو النصر السعودي تحديدًا".

وأوضح عبد الهادي أن رغبة النصر في تدعيم هجومه تأتي بالتزامن مع بعض التغييرات المهمة في صفوف الفريق، قائلًا: "النصر السعودي يسعى للقيام بتدعيمات قوية بعد تجديد عقد كريستيانو رونالدو، ومع اقتراب تولي المدرب البرتغالي جورجي جيسوس قيادة الفريق، يبدو أن الإدارة تسعى لجلب عناصر هجومية مميزة".

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي موقفها من العروض المقدمة لوسام أبو علي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة، بعد أن أبدى اهتمامًا سابقًا بالرحيل عن القلعة الحمراء.