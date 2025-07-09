إنريكي يُشعل قمة باريس سان جيرمان وريال مدريد: "أنا مشجع لبرشلونة.. ومواجهة الملكي دافع خاص"

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أحمد جودة - القاهرة - في أجواء تسبق واحدة من أقوى مواجهات بطولة كأس العالم للأندية 2025، تحدث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن اللقاء المنتظر أمام ريال مدريد الإسباني، والذي يقام مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي للبطولة العالمية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة الممتدة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو.

إنريكي يُشعل قمة باريس سان جيرمان وريال مدريد: أنا مشجع لبرشلونة

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، لم يُخفِ إنريكي مشاعره تجاه فريقه السابق برشلونة، حيث قال بصراحة لافتة: "أنتم تعرفون جيدًا أنني لا زلت مشجعًا لبرشلونة، ولا زلت عضوًا في النادي، وهذا أمر لا أُخفيه. مواجهة ريال مدريد دائمًا ما تمنحني دافعًا خاصًا، لأنها تأتي أمام الفريق الأكثر تتويجًا ونجاحًا في العالم".

وأضاف إنريكي، مشيدًا بحجم المواجهة وقيمتها: "اللعب أمام ريال مدريد دائمًا شرف لأي فريق، لأنك بذلك تواجه أحد أقوى الأندية على مر التاريخ، وصاحب سجل مذهل من الإنجازات".

وتوقع المدير الفني الإسباني أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث قال: "من المستحيل التنبؤ بما سيحدث في هذه المواجهة، لكن المؤكد أن الجماهير ستستمتع بلقاء قوي ومثير. نحن أمام مباراة من طراز رفيع".

وتحدث إنريكي أيضًا عن مدرب ريال مدريد الجديد، تشابي ألونسو، الذي يخوض تجربته الأولى مع الفريق الملكي، قائلًا: "تولي تدريب نادٍ بحجم ريال مدريد ليس بالأمر السهل، لكني أؤمن بأن تشابي ألونسو يمتلك المقومات والقدرات التي تؤهله لقيادة هذا الفريق الكبير".