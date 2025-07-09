كم يحصد الفائز بلقب كأس العالم للأندية 2025؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد محبو الكرة بكل مكان والساحرة المستديرة لنهائي البطولة والمباراة التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مع الفائز بين باريس سان جيرمان الفرنسي أو نظيره نادي ريال مدريد الإسباني يوم الأحد القادم الموافق 13/7/2025 في لقاء ناري بينهم بستاد ميت لايف نيو جيرسي ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية

وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة نهائي البطولة بين تشيلسي والفائز بين ريال مدريد وباريس مساء الأحد في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت الإمارات.

كم يحصد الفائز بلقب كأس العالم للأندية؟

ويحصل كل فريق يشارك بالبطولة عند الفوز على 2 مليون دولار ومليون للتعادل من إجمالي 475 متعلقة بالاداء للأندية و525 مليون دولار للمشاركة والمتأهل لدور 16 7،5 مليون دولار و13،125 عند الوصول لربع النهائي ويكون نصف النهائي 21 مليون دولار و40 مليون دولار للبطل و30 للوصيف.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية

تردد قناة mbc masr

القمر: نايل سات

التردد: 11219

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة mbc 1

القمر: نايل سات

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

