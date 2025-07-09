نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الريال ضد بي إس جي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات كأس العالم.للأندية.

تقام بطولة كأس العالم للأندية فى نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها على 8 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 4 أندية وتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر الذي يشهد خروج المهزوم.

بدأت البطولة بنظامها الجديد في 15 يونيو الماضي وتستمر حتى 13 يوليو الحالي بمشاركة 32 ناديًا من أفضل أندية العالم، حيث تقام المباريات في 11 مدينة أمريكية.

احتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط بينما جاء باريس سان جيرمان في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وفي الدور ثمن النهائي، نجح باريس سان جيرمان في إقصاء إنتر ميامي الأمريكي برباعية نظيفة ثم فاز في الدور ربع النهائي على بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين.

كما نجح ريال مدريد في الإطاحة بنظيره يوفنتوس الإيطالي في دور الثمانية بالفوز عليه بهدف نظيف ثم تغلب الملكي على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى الدور قبل النهائي ومواجهة النادي الباريسي.

من المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد نظيره الفائز من مباراة فلومنينيسي وتشيلسي في نهائي البطولة والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد يوم الأربعاء 9 يوليو 2025 على ملعب متلايف في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم للأندية.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أعلنت شبكة DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وتبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وأكدت شبكة MBC مصر نقل المباراة كما ستقوم قناة MBC أكشن بنقل أحداث اللقاء.