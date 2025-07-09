نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق يحذر الإدارة من التسرع في ضم نجم بيراميدز: "تحققوا من إصاباته أولًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تحركات نادي الزمالك المكثفة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد، خرج معتمد جمال، المدرب العام السابق للقلعة البيضاء، بتصريحات تحذيرية بشأن صفقة محتملة، تتعلق بلاعب وسط نادي بيراميدز الشاب، محمود صابر.

مدرب الزمالك السابق يحذر الإدارة من التسرع في ضم محمود صابر

وأكد جمال، خلال استضافته في برنامج "اللعيب" الذي يُعرض على شاشة قناة "MBC مصر"، أن محمود صابر يتمتع بإمكانات فنية عالية، مشيرًا إلى أنه ظهر بمستوى مميز خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس، وهو ما جعله محل أنظار عدد من الأندية، وعلى رأسها الزمالك.

رغم الإشادة بمستوى اللاعب، وجّه معتمد جمال رسالة مباشرة إلى مسؤولي الزمالك، مفادها ضرورة التحقق من الوضع الطبي لمحمود صابر قبل إتمام الصفقة، قائلًا: "محمود صابر موهوب بلا شك، لكن أنصح إدارة الزمالك بالتأكد من حالته الصحية جيدًا، لأنه – حسب علمي – يعاني من إصابة في الرباط الصليبي، ويجب مراجعة تقاريره الطبية قبل توقيع العقود بشكل رسمي."

صفقات اقترب الزمالك من ضمها رسميًا

ويأتي اسم محمود صابر ضمن قائمة اهتمامات الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تسعى الإدارة البيضاء لتعويض النقص في بعض المراكز وتجديد دماء الفريق. وقد أتم النادي بالفعل عدة صفقات خلال الفترة الماضية، من بينها: