نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام تاسع.. ماذا قدم انريكي أمام الريال قبل مباراة نصف نهائي المونديال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، وذلك في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ماذا قدم انريكي أمام الريال قبل مباراة نصف نهائي المونديال؟

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات للمدرب الإسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد قبل مواجهة الليلة.

تقابل انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد في 8 مباريات من قبل، بواقع 6 مباريات رفقة فريق برشلونة الإسباني، ومباراتين تحت القيادة الفنية لفريق سيلتا فيجو.

نجح انريكي في تحقيق الفوز الفوز على ريال مدريد في 4 مباريات، وخسر في 3، وحل التعادل في مباراة واحدة فقط.

أول مباراة جمعت انريكي كمدرب أمام فريق ريال مدريد كانت في الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني، وذلك في موسم 2013-2014، وكان لويس انريكي مدربا لفريق سيلتا فيجو، وانتهت بفوز الريال 3-0.

جميع المباريات التي خاضها لويس انريكي ضد ريال مدريد انتهت بتسجيل أهداف، حيث سجلت الفرق التي دربها انريكي 14 هدفا، واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

حافظت الفرق التي دربها انريكي على نظافة شباكهم خالية من أهداف ريال مدريد في مباراة واحدة، وعجزت فرق انريكي عن تسجيل الأهداف في شباك ريال مدريد خلال مباراة واحدة فقط.

آخر مباراة جمعت بين انريكي وفريق ريال مدريد كانت في موسم 2016-2017، وانتهت بفوز برشلونة تحت قيادة المدرب انريكي بثلاثية مقابل هدفين.

للمرة الأولى يتقابل انريكي أمام ريال مدريد خارج نطاق بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث جاءت المباريات الثمانية الماضية في بطولة اللاليجا.