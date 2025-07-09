عاجل.. دونالد ترامب يعلن حضور نهائي كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - في إعلان لافت يعكس اهتمامًا متزايدًا بالحدث الرياضي العالمي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عن تأكيده الرسمي لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو، على ملعب «ميتلايف» الشهير في ولاية نيوجيرسي.

دونالد ترامب يعلن حضور نهائي كأس العالم للأندية 2025

وأعلن دونالد ترامب حضوره لنهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث سيُسدل الستار على نسخة 2025 من مونديال الأندية بإقامة المباراة النهائية، التي ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا، وسط ترقب عالمي للحدث الكبير، خاصة مع مشاركة نخبة من أعرق الأندية العالمية.

وقد ضمن تشيلسي الإنجليزي أولى بطاقات التأهل إلى النهائي، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على فريق فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وسجّل هدفي اللقاء النجم البرازيلي جواو بيدرو، الذي تألق لافتًا في المباراة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 16 من الشوط الأول، قبل أن يعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، ليقود فريقه إلى نهائي كبير طال انتظاره.

من سيكون الخصم القادم للبلوز؟

ينتظر تشيلسي الطرف الثاني في النهائي من المواجهة المرتقبة بين عملاقي أوروبا، ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، التي ستُقام مساء الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ويتوقع عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة نارية بين الفريقين، في ظل ما يمتلكه كلاهما من أسماء لامعة وخبرات كبيرة في المنافسات الدولية.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية يوم الأحد المقبل، 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، ويُعد أحد أبرز الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة.