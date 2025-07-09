عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم جديد من بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعيه الجاد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، حيث تعمل الإدارة على ضم عناصر جديدة قادرة على صناعة الفارق والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

الزمالك يستهدف ضم نجم جديد من بيراميدز

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، خلال ظهوره عبر قناة «إم بي سي مصر 1»، أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع محمود صابر، لاعب وسط نادي بيراميدز وأحد أبرز مواهب الفريق في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب الإدارة البيضاء لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد عبدالهادي أن محمود صابر يحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني لنادي الزمالك، خاصة لما يتمتع به من قدرات فنية مميزة تؤهله لتقديم الإضافة المرجوة في خط الوسط، في ظل رغبة النادي في بناء فريق أكثر توازنًا وقوة خلال الموسم المقبل.

ولم تقتصر تحركات الزمالك على صابر فقط، بل أشارت تقارير إعلامية متعددة إلى رغبة النادي أيضًا في التعاقد مع محمد رضا بوبو، نجم خط وسط بيراميدز والمنتخب الوطني، والذي يُعد من أبرز لاعبي الوسط في الدوري المصري خلال الموسمين الماضيين.

وتسعى إدارة الزمالك إلى حسم هذه الصفقات في أسرع وقت ممكن، في ظل رغبة الجهاز الفني في دمج العناصر الجديدة سريعًا داخل الفريق، قبل انطلاق المعسكرات التحضيرية للموسم الجديد، وسط طموحات قوية للعودة إلى منصات التتويج وتحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة.