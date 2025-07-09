نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم في كل مكان، عن موعد نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والقنوات الناقلة لها.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية، مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين فريق تشيلسي الإنجليزي والفائز من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وستنطلق صافرة مباراة نهائي كأس العالم للأندية، بين تشيلسي ضد الفائز من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يحصل الفائز ببطولة كأس العالم للأندية 2025 على جائزة مالية قدرها 125 مليون دولار، وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية

وتعد شبكة قنوات mbc مصر، ومنصة dazn البريطانية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.