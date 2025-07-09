نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتأهل فريق ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

وتعد شبكة قنوات mbc مصر، ومنصة dazn البريطانية، هي التي ستنقل مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.