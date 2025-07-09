نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر يوليو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد، وأهمها مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء؛ في تمام السادسة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية هذا الموسم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc مصر السعودية، ومنصة dazn البريطانية، هي المسئولة عن بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.