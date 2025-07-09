مدرب الزمالك السابق يشيد بالأجواء الحالية.. ويؤكد: يجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد عبد المقصود، المدرب السابق في الزمالك، بالأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق حاليًا، مشددًا على أهمية دعم المدير الرياضي جون إدوارد في مهمته.

مدرب الزمالك السابق يشيد بالأجواء الحالية

وقال عبد المقصود خلال مداخلته في برنامج زملكاوي "الحالة داخل الزمالك جيدة، ويجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة، فهو يمتلك عينًا خبيرة في اختيار صفقات مميزة يحتاجها الفريق".

وتطرق عبد المقصود إلى واقع الكرة المصرية، مؤكدًا أن: "الكرة المصرية ما زالت بعيدة عن النظام الاحترافي الحقيقي، ويجب مراعاة مصلحة جميع الأندية لضمان التطوير والاستقرار".

وعن المدير الفني فيريرا، أوضح عبد المقصود أن المدرب البرتغالي أمام تحديات كبيرة، لكنه يملك كل المؤشرات التي تؤهله للنجاح.

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "فيريرا أمامه فرصة رائعة لبناء سيرة ذاتية مميزة مع الزمالك، وأتوقع أن يكون الموسم المقبل استثنائيًا للفريق الأبيض".