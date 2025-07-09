نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكرم أيمن عبد العزيز وأحمد سمير ومحمد أسامة بعد رحيلهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على تكريم كل من، أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم، وأحمد سمير المدرب المساعد، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

الزمالك يكرم أيمن عبد العزيز وأحمد سمير ومحمد أسامة

وشهدت الجلسة حضور كل من الكابتن أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة النادي.

واستقبل نائب رئيس نادي الزمالك الثلاثي في مقر النادي خلال الساعات الماضية وقام بتكريمهم ومنحهم درع النادي، تقديرًا على مجهوداتهم مع الفريق في الفترة الماضية.

وأعرب هشام نصر عن أمنيته بالتوفيق لهم في الفترة المقبلة، وأكد أن باب نادي الزمالك مفتوح لهم في أي وقت خاصة وأنهم أبناء القلعة البيضاء.