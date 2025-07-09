نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد المنستيري يرفض استعادة الجفالي.. والزمالك يتحرك لإعارته وتوفير مكان للاعب أجنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الماضية شهدت اتصالات بين نادي الزمالك ونظيره الاتحاد المنستيري التونسي، في محاولة من القلعة البيضاء لإعادة اللاعب الشاب الجفالي إلى ناديه السابق، وذلك مقابل تسوية بعض المستحقات المالية المتعلقة بالقسط الأخير من صفقة انتقاله.

الاتحاد المنستيري يرفض إستعادة الجفالي مجددًا

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور وعرض الزمالك على مسؤولي الاتحاد المنستيري عودة اللاعب مقابل إسقاط جزء من المستحقات المتأخرة وهي 325 ألف دولار بغرامة التأخير، لكن العرض قوبل بالرفض من الجانب التونسي، الذي تمسك بعدم إعادة الجفالي في الوقت الحالي.

واختتم:"في ظل هذا الرفض، بدأت إدارة الزمالك في التحرك لإعارة الجفالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل منحه فرصة أكبر للاحتكاك والمشاركة، وفي نفس الوقت فتح الباب أمام قيد لاعب أجنبي جديد، خاصة أن الإدارة تسعى لدعم الفريق بمهاجم أجنبي مميز بعد تراجع مستوى بعض العناصر الهجومية".