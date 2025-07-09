تشيلسي يبلغ نهائي مونديال الأندية
بلغ تشيلسي نهائي كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية بفوزه على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي.
سجل هدفي تشيلسي مهاجمه جواو بيدرو في الدقيقتين (18 و56)، ليقود فريقه إلى فوز مستحق تأهل من خلاله إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته السابقة في نسخة عام 2012، التي خسر فيها النهائي أمام كورنثيانز البرازيلي.
وينتظر تشيلسي في نهائي مونديال الأندية الفريق الفائز من لقاء نصف النهائي المرتقب الآخر، الذي سيجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء.
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