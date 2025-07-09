نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حامد حمدان ينتقل إلى الزمالك مقابل إعارة ثنائي الأبيض لـ بتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مقرب من اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، كشف اقتراب اللاعب بشكل كبير من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حامد حمدان ينتقل إلى الزمالك مقابل إعارة ثنائي الأبيض

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر في تصريحاته قال إن حامد حمدان بنسبة ٩٩٪؜ في نادي الزمالك، واللاعب اقترب من الانضمام إلى الفارس الأبيض”.

وأضاف: "اللاعب أبلغ المقربين منه في نادي بتروجت أنه أنهى تفاصيل انتقاله إلى نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية".

واختتم: "مصدر بنادي بتروجت، أكد أن الصفقة ستكلف الزمالك ٢٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة اثنين من نادي الزمالك، وسيتم تحديد الاسمين خلال ساعات قليلة مقبلة".