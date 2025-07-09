حسين لبيب يكرم أيمن الرمادي بعد رحيله عن تدريب الزمالك ويمنحه درع النادي

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أحمد جودة - القاهرة - قام الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتكريم أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية.

حسين لبيب يكرم أيمن الرمادي بعد رحيله عن تدريب الزمالك

وشهدت الجلسة حضور كل من، المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق.

ومنح الكابتن حسين لبيب درع النادي للمدير الفني السابق لفريق الكرة تقديرًا لدوره الكبير ومجهوداته مع الزمالك في الفترة الماضية، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

وتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك التوفيق لأيمن الرمادي في خطوته المقبلة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط المدير الفني بالنادي وجميع مسؤوليه.