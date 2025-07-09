نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بتروجيت يكشف حقيقة انتقال حامد حمدان للزمالك (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء بشأن إتمام الزمالك صفقة انتقال الدولي الفلسطيني حامد حمدان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت ليكون ضمن صفقات الملكي في الميركاتو الصيفي الجاري.

حقيقة انتقال حامد حمدان للزمالك

كشف مصدر مسؤول بنادي بتروجيت في تسريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي حقيقة انتقال الفلسطيني حامد حمدان لصفوف الزمالك.

أكد المصدر أن ما يتم ترديده بشأن انتقال حامد حمدان لصفوف الزمالك عاري تمامًا عن الصحة موضحًا أن النادي البترولي متمسك ببقاء اللاعب في الموسم الجديد.

وتابع المصدر مشيرا إلى أن إدارة النادي البترولي ترفض رحيل أي لاعب خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.

واختتم المصدر تصريحاته موضحا أن هدف مسؤولي بتروجيت يكمن في الحفاظ على قوام الفريق من أجل الظهور بشكل جيد في النسخة القادمة من مسابقة الدوري المصري.

وفي سياق آخر، حسم جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك صفقتي أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو بالإضافة إلى الجناح الدولي البرتغالي شيكو بانزا قادمًا من صفوف لاعب فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي