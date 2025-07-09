نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يضرب فلومينينسي بثنائية ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إلى دور النهائي بعد الفوز على نظيره فلومنينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ميت لايف نيوجيرسي ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ملخص مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

انتهى الشوط الأول بين تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، بتقدم البلوز بهدف نظيف، ضمن فعاليات دور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من تسجيل هدف التقدم لصالح تشيلسي في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فابيو حارس مرمى فلومينينسي.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي برتم سريع وسجل بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 56 صنع انزو وأهدر كريستوفر نكونكو هدف محقق في الدقيقة 65 وحاول فلومنينسي العودة بالمباراة لكنه لم ينجح وأهدر نيكولاس جاكسون هدف محقق مرة أخرى حيث ارتطمت الكرة بالعارضة وانتهت المباراة 2/0.