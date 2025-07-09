نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: بيراميدز يزاحم مودرن سبورت على ضم "المستوري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن ناديا بيراميدز ومودرن سبورت، دخلا في سباق ساخن من أجل التعاقد مع المهاجم التونسي حازم المستوري، لاعب الاتحاد المنستيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يزاحم بيراميدز بقوة في الصفقة، بعدما أبدى مسؤولوه إعجابًا كبيرًا بالأرقام التي حققها اللاعب هذا الموسم".

واختتم الغندور: "سجل المهاجم التونسي حازم المستوري 30 هدفًا في 67 مباراة بجميع البطولات، إلى جانب صناعته 9 أهداف، ما يجعله أحد أبرز المهاجمين في الدوري التونسي".