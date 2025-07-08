نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: شيكو بانزا يصل القاهرة فجر الخميس للتوقيع للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إنه في خطوة رسمية تمهد لإعلان الصفقة، يصل الأنجولي شيكو بانزا إلى القاهرة فجر يوم الخميس، تمهيدًا لتوقيع عقود انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وأنهى مسؤولو الزمالك كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، حيث تم الاتفاق مع نادي إستريلا أمادورا البرتغالي على القيمة المالية وطريقة سداد المستحقات، إلى جانب الاتفاق على بنود التعاقد الشخصية مع اللاعب".

واختتم: "تُعد صفقة بانزا من الصفقات الهجومية القوية التي يعول عليها الزمالك لدعم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد".