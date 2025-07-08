نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركاتو الصيف.. «مجدي» الجونة يدعم صفوف المقاولون العرب في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر فريق المقاولون العرب على التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق الجونة وبلدية المحلة اللاعب أحمد مجدي، وذلك لدعم صفوف الذئاب في الفترة المقبلة.

وجاء تعاقد المقاولون العرب مع اللاعب أحمد مجدي لمدة 3 سنوات قادمة، تبدأ من الموسم القادم 2025-2026.

وصعد المقاولون العرب مرة أخرى إلى بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم رفقة وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية، قادمين من دوري المحترفين (الدرجة الأولى).

ولفت الأنظار اللاعب أحمد مجدي خلال الفترة الماضية، وكان ضمن الأسماء المرشحة للقطبين خلال الفترة الماضية، وذلك بعد مشاركته مع فريق الجونة في الموسم الماضي.

وعلق مجدي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» قائلا: "الحمدلله الخير فيما اختار الله، اللهم اني اسالك التوفيق".

يذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل ستكون من 21 فريقا، نظرا لصعود 3 فرق من دوري المحترفين، كما تم إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.