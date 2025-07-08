نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية.. بيدرو يضع تشيلسي في المقدمة أمام فلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام حاليًا على أرضية ملعب ميتلايف، القمة النارية بين تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، ضمن فعاليات دور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، تحت إدارة الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

وتمكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من تسجيل هدف التقدم لصالح تشيلسي في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وجاء تشكيل تشيلسي في المباراة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

▪︎خط الدفاع: مالدو جوستو- تشالوباه- توسين أدرابيويو- مارك كوكوريا.

▪︎خط الوسط: موسيس كايسيدو- كول بالمر- إنزو فيرنانديز.

▪︎خط الهجوم: بيدرو نيتو- جواو بيدرو- نكونكو.

بينما، جاء تشكيل فلومينينسي في المباراة كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: فابيو.

▪︎خط الدفاع: إجناوسيو - تياجو سيلفا - تياجو سانتوس.

▪︎خط الوسط: جوجا - هيركوليس - بيرنال - نونانتو - ريني.

▪︎خط الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو.

القنوات الناقلة لمواجهة تشيلسي وفلومينينسي في مونديال الأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا.