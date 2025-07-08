الرياضة

الخطيب يؤازر منتخب 17 سنة قبل بطولة العالم

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الخطيب يؤازر منتخب 17 سنة قبل بطولة العالم

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أحمد جودة - القاهرة - في زيارة تحفيزية.. قام اليوم  محمود الخطيب رئيس النادي وأحد أساطير الكرة المصرية بلقاء أعضاء المنتخب الوطني تحت 17 سنة على هامش تدريباتهم اليومية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تأهل لها الفريق، ووعد الخطيب لاعبي الفريق بمؤازرتهم خلال مبارياتهم في كأس العالم المقرر اقامتها في قطر.

الخطيب يؤازر منتخب 17 سنة

كان في استقبال  الخطيب لدى زيارته لمركز المنتخبات الوطنية التي تشهد معسكرات وتدريبات المنتخب الوطني الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأعضاء الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن أحمد الكاس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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