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أحمد جودة - القاهرة - كشف بيجاد مروان، لاعب فريق يد الزمالك الجديد، أن إدارة الزمالك بدأت التفاوض لضمه إلى الفريق قبل المشاركة في بطولة إفريقيا.

بيجاد مروان: الزمالك بدأ التفاوض معي قبل بطولة إفريقيا ورحبت بقوة بالانضمام للكوماندوز

وقال بيجاد مروان في تصريحات لبرنامج "ملوك الصالات" عبر قناة الزمالك: "مسؤولو الزمالك تواصلوا معي عقب نهاية بطولة إفريقيا مباشرة، وكان هناك أكثر من جلسة، والأمور كانت تسير بسهولة بعد ما لمسته من التعامل الجاد، والاحترام الكبير، والرغبة القوية في إتمام الصفقة".

وأوضح: "مجلس سبورتنج كان متمسكًا ببقائي، لكن رغبتي الشخصية وإصرار مسؤولي الزمالك حسمتا الصفقة بعد وقت من المفاوضات".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن عن التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب فريق سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لدعم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.