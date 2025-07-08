نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، المواجهة المثيرة بين تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

بالمر يقود تشكيل تشيلسي أمام فلومينينسي في مونديال الأندية

ويحتضن أرضية ملعب ميتلايف، المواجهة المثيرة بين تشيلسي وفلومينينسي تحت إدارة الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

وجاء تشكيل تشيلسي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: روبرت ساتشيز.

▪︎خط الدفاع: مالدو جوستو- تشالوباه- توسين أدرابيويو- مارك كوكوريا.

▪︎خط الوسط: موسيس كايسيدو- كول بالمر- إنزو فيرنانديز.

▪︎خط الهجوم: بيدرو نيتو- جواو بيدرو- نكونكو.

في المقابل تشكيل فلومينينسي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: فابيو

▪︎خط الدفاع: إجناوسيو - تياجو سيلفا - تياجو سانتوس

▪︎خط الوسط: جوجا - هيركوليس - بيرنال - نونانتو - ريني

▪︎خط الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو

القنوات الناقلة لمواجهة تشيلسي وفلومينينسي في مونديال الأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا.