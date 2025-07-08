نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي انزو ماريسكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي بعد قليل في لقاء هام بينهم بستاد ميت لايف نيو جيرسي ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل تشيلسي أمام فلومينينسي

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كوكوريا، جوستو، تشالوباه، اداربيويو.

خط الوسط: انزو، كايسيدو، نيتو.

خط الهجوم: بالمر، نكونكو، بيدرو

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومنينسي

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4