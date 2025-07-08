نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقرر الاستغناء عن نجم الفريق في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارًا بالاستغناء عن أحمد الجفالي، اللاعب التونسي المنضم مؤخرًا للفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للموسم الجديد.

وقام جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بإبلاغ الجفالي ووكيل أعماله بقرار النادي بعدم استمراره ضمن صفوف الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني لا يرى حاجة فنية لاستمراره في الوقت الحالي.

صفقة بترشيح من ميدو

وكان الزمالك قد تعاقد مع أحمد الجفالي في وقت سابق بترشيح من أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط السابق، أملًا في أن يمثل اللاعب إضافة للفريق، إلا أن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا، ولم ينجح الجفالي في إثبات نفسه أو حجز مكان ضمن القوام الأساسي.

اللاعب يبحث عن عرض جديد

من جانبه، بدأ وكيل اللاعب التونسي في دراسة عدد من العروض المطروحة من أندية في الدوري المصري وبعض الدوريات العربية، من أجل تأمين انتقاله قبل انطلاق الموسم الجديد











