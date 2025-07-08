نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عبد المجيد يرحب بتعديل عقده مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن آخر تطورات موقف حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، والذي ارتبط اسمه مؤخرًا بإمكانية الرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل رغبته في خوض تجربة احترافية خارجية.

حسام عبد المجيد يرحب بتعديل عقده مع الزمالك

وقال مدحت شلبي، خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن الفترة الأخيرة شهدت أحاديث حول اقتراب اللاعب من الرحيل، بل وتردد اسمه في بعض التقارير المرتبطة بالانتقال للنادي الأهلي.

وأشار شلبي إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل في حال وصول عرض احترافي أوروبي، وهو ما أكده مصدر مقرب من حسام عبد المجيد، موضحًا أن اللاعب منفتح على تعديل عقده مع الزمالك وتمديده، مع وضع صيغة تُسهل رحيله إذا سنحت له فرصة الاحتراف.

وأضاف المصدر أن عبد المجيد طلب وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل حال وصول عرض خارجي مناسب، لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل إدارة الزمالك.