نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيجاد مروان: جماهير الزمالك كانت أحد أهم الدوافع للانضمام إلى القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد بيجاد مروان، لاعب فريق يد الزمالك الجديد، أن جماهير القلعة البيضاء كانت أحد أهم الأسباب وراء انضمامه للفريق.

وقال بيجاد مروان في تصريحات لبرنامج "ملوك الصالات" عبر قناة الزمالك: "جماهير الزمالك دعمتني بقوة خلال تواجدي مع الفريق في بطولتي كأس الكؤوس وبطولة إفريقيا، ولمست حالة حب كبيرة وتشجيعًا غير طبيعي رغم أن الفريق لم يحصد اللقب".

وأوضح: "التعامل داخل القلعة البيضاء خلال فترة الإعارة ببطولة إفريقيا كان مريحًا بشكل كبير، ولم أشعر بالغربة بين اللاعبين والجماهير".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن عن التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب فريق سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لدعم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.