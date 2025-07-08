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أحمد جودة - القاهرة - يضرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة من مساء الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، موعدا مع نظيره ريال مدريد الإسباني، وذلك في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

نصف نهائي المونديال.. 3 متشابهات قبل موقعة باريس والريال

ويكشف «دوت الخليج الرياضي» عن أبرز الأمور المتشابهة بين الفريقين قبل مواجهة الغد المرتقبة.

1- يحمل كلا من لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان والمدير الفني لفريق ريال مدريد تشابي الونسو الجنسية الإسبانية.

2- حصل الفريقان على البطاقات الحمراء في دور الثمانية من البطولة، بواقع بطاقتين لفريق باريس سان جيرمان، وبطاقة لفريق ريال مدريد الإسباني، مما يغيب عن هذه المواجهة كل من:

3- عبر الريال وباريس سان جيرمان في دور الثمانية، الثنائي الألماني بروسيا دورتموند ونظيره بايرن ميونيخ الألماني.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، وذلك بصوت المعلقين فارس عوض وفهد العتيبي، كما ستنقل عبر منصة «Dazn» الأمريكية.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى في تاريخ المونديال بمشاركة 32 فريقا على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى الـ 13 من شهر يوليو الجاري.