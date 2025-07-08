نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صفقة جامدة” تقترب من الزمالك برعاية ممدوح عباس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الإعلامي الرياضي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، حماس جماهير القلعة البيضاء بمنشور مثير عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، كشف فيه عن اقتراب النادي من التعاقد مع صفقة قوية ستُسعد عشاق الفريق.

وقال الغندور: “في صفقة جامدة هتفرّح جماهير الزمالك في طريقها للتعاقد.. شكرًا ممدوح عباس.”

دعم خفي من ممدوح عباس

رسالة الغندور تضمنت شكرًا خاصًا لـممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، ما يشير إلى دور كبير يقوم به في الكواليس، سواء من خلال تقديم دعم مالي أو تسهيلات ساهمت في تسريع حسم الصفقة المنتظرة.

الجماهير تترقب الإعلان

رغم عدم كشف الغندور عن هوية اللاعب أو تفاصيل الصفقة، فإن منشوره لاقى تفاعلًا واسعًا من جماهير الزمالك، التي بدأت في التكهن باسم الصفقة المنتظرة، وسط أنباء عن مفاوضات جارية مع لاعبين مميزين على الصعيدين المحلي والدولي، خاصة في مراكز الهجوم والوسط.

إدارة الزمالك تتحرك بثبات

تسعى إدارة الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل، خاصة بعد انتهاء العقوبة السابقة، ويبدو أن هذه الصفقة قد تكون إحدى أولى المفاجآت التي تنتظرها الجماهير البيضاء بفارغ الصبر.