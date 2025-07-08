زيني سلفادور.. ماكينة أهداف أنجولية تقترب من الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي الزمالك مفاوضات جادة للتعاقد مع زيني سلفادور، المهاجم الأنجولي المحترف في صفوف نادي أيك أثينا اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل سعي القلعة البيضاء لتعزيز الخط الأمامي بلاعب أجنبي قوي وفعال.

بطاقة اللاعب

الاسم: زيني سلفادور

الجنسية: أنجولي

العمر: 23 عامًا

الطول: 1.81 متر

المركز: مهاجم صريح

النادي الحالي: أيك أثينا (اليونان)

موسم لافت في الدوري اليوناني

في الموسم الماضي، لعب سلفادور على سبيل الإعارة مع نادي ليفادياكوس اليوناني، وقدم أداءً مميزًا جذب الأنظار، حيث شارك في 30 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة، ليؤكد امتلاكه لموهبة تهديفية وقدرة على صناعة اللعب.

أرقامه في مسيرته

منذ بداية مشواره الاحترافي، خاض زيني سلفادور 63 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 8 أهداف، ويُعد من الأسماء الصاعدة في الكرة الأنجولية، مع توقعات بمستقبل كبير إذا استمر على هذا المستوى التصاعدي.

خيار هجومي واعد للزمالك

يسعى الزمالك لإضافة مهاجم أجنبي بقدرات تهديفية عالية، ويبدو أن زيني سلفادور يملك ما يؤهله للنجاح في الدوري المصري، خاصة مع قدرته على التحرك خلف الدفاع والتسجيل من أنصاف الفرص.



ويُنتظر أن تحسم إدارة النادي موقفها من الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على تقارير فنية ومفاوضات جارية مع ناديه اليوناني.











