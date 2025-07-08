نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاهر الأهلي وبيراميدز يرتدي القميص الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الزمالك من التعاقد مع عمرو ناصر، مهاجم نادي فاركو، في صفقة جديدة لدعم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد متابعة دقيقة لما قدمه اللاعب في المواسم الماضية، خاصة أمام الفرق الكبرى.

مسيرة مميزة رغم قلة المشاركات

خاض عمرو ناصر خلال مسيرته 71 مباراة رسمية، سجل خلالها 16 هدفًا، جميعها بقميص نادي فاركو، حيث قدم أداءً لافتًا مع الفريق، لا سيما في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.

ورغم تنقله بين عدة أندية مثل المقاولون العرب، إنبي، أسوان، المصري بالسلوم، النصر، وأخيرًا فاركو، فإن اسمه لمع بشكل خاص خلال فترته مع فاركو، التي شهدت تألقه في مواجهات كبرى.

جلاد الكبار

اشتهر عمرو ناصر بأنه “جلاد الكبار”، بعدما سجل أهدافًا حاسمة في مرمى فرق الصف الأول بالدوري المصري، حيث كان صاحب هدف الفوز التاريخي لفاركو على بيراميدز في المباراة المثيرة التي انتهت بنتيجة 3-2 في الموسم الماضي.

كما دوّن اسمه بقوة حين أحرز هدف الفوز على النادي الأهلي، في مباراة مثيرة انتهت بفوز فاركو 2-1، ليؤكد حضوره القوي في المباريات الكبيرة، ويجذب أنظار مسؤولي القلعة البيضاء.

صفقة هجومية مهمة للزمالك

يأمل جمهور الزمالك أن يكون عمرو ناصر هو الإضافة المطلوبة في الخط الأمامي، خاصة في ظل بحث الفريق عن مهاجم قادر على الحسم أمام الكبار، وتعويض غياب الفاعلية التهديفية في بعض المباريات الحاسمة.



