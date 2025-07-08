نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 أيام من المجد.. تشيلسي بطلاً لدوري الأبطال والدوري الأوروبي معًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي تشيلسي الإنجليزي تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، بعدما أصبح الفريق الوحيد الذي حمل في نفس الوقت لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي نادٍ آخر في القارة العجوز.

تشيلسي يحقق إنجازًا تاريخيًا ويحمل لقبي أوروبا في وقت واحد

وتوّج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012، بعد مشوار حافل انتهى بفوزه في المباراة النهائية على بايرن ميونخ الألماني، في مباراة تاريخية أُقيمت على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.

وفي الموسم التالي، وتحديدًا يوم 15 مايو عام 2013، أحرز الفريق اللندني لقب الدوري الأوروبي بعد فوزه في النهائي على بنفيكا البرتغالي، ليضيف بطولة أوروبية جديدة إلى خزائنه.

وجاء تتويج بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا لموسم 2012-2013 يوم 25 مايو 2013، بعد فوزه في النهائي على مواطنه بوروسيا دورتموند، ليُنهي بذلك فترة امتدت لعشرة أيام كان فيها تشيلسي بطلًا لقارتي أوروبا معًا، كونه حاملًا للقب دوري الأبطال والدوري الأوروبي في الوقت ذاته.

هذا الإنجاز النادر وضع تشيلسي في مكانة فريدة، وجعل منه الفريق الوحيد الذي جمع بين المجد الأوروبي في مسابقتي الأندية الأهم خلال فترة واحدة، وهي لحظة ستظل محفورة في ذاكرة جماهيره ومحبيه حول العالم.