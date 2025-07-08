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أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

عودة محمد شحاتة لتدريبات الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

وشارك محمد شحاتة في تدريبات الفريق الجماعية، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد الاحتفال بزواجه خلال الأيام القليلة الماضية.

ويلتقي فريق الزمالك وديًا مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.