نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرفع المعدلات البدنية للاعبين.. تدريبات المصري على رمال شواطئ بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة نبيل الكوكي، على إقامة تدريبات الفريق على شواطئ مدينة بورسعيد.

وقرر الكوكي خوض المران على شواطئ بورسعيد، رغبة منه استغلال طبيعة المدينة الباسلة، لزيادة المعدلات البدنية للاعبين، استعدادا للموسم الجديد.

وعاد المصري لخوض تدريباته في بورسعيد، استعدادا للموسم الجديد، بعدما ابتعد الفريق عن المدينة منذ سنوات، لأسباب مختلفة.

ويدخل المصري الموسم الجديد، وسط حالة من التركيز الكبير لتحقيق أهداف عشاقه وتحقيق نتائج تليق باسم النادي الساحلي.