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أحمد جودة - القاهرة - مباراة تشيلسي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية 2025

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، واحدة من أبرز مواجهات بطولة كأس العالم للأندية، حين يلتقي تشيلسي الإنجليزي بنظيره فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة، في لقاء مثير ينتظر أن يشهد تنافسًا كبيرًا بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية.

وتقام المباراة على ملعب ميت لايف، وسط اهتمام جماهيري واسع، خاصة مع إذاعتها عبر قنوات مجانية مفتوحة، بالإضافة إلى عدد من المنصات الرقمية التي تتيح البث المباشر، لتضمن وصول الحدث لأكبر شريحة ممكنة من المشاهدين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تشيلسي وفلومينينسي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية 2025

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي اليوم

تنطلق المباراة حسب توقيت عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية كما يلي:

الدولة التوقيت مصر، السعودية، الكويت 10:00 مساءً الإمارات 11:00 مساءً ليبيا، السودان 9:00 مساءً الجزائر 8:00 مساءً ميامي (الولايات المتحدة) 4:00 مساءً

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي

تحظى مباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بمتابعة جماهيرية هائلة، ما دفع عددًا من القنوات إلى إذاعتها بشكل مجاني ومفتوح على الأقمار الصناعية، لضمان وصول البث لأكبر شريحة ممكنة من المشاهدين، خاصة في الدول العربية.

و في مقدمة هذه القنوات تأتي قناة MBC MASR 2، التي تبث بنسختين (HD وSD)، حيث يمكن متابعتها عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 12322 (عمودي) بنظام HD، أو على التردد 12015 (عمودي) بنظام SD، وكلتاهما بمعدل ترميز 27500.

كما تنضم قناة MBC ACTION إلى قائمة البث المباشر عبر التردد 11470 عمودي بنفس معدل الترميز، لتوفّر تغطية غنية للمباراة.

ولمحبي المشاهدة الرقمية، تتيح منصة DAZN بث المباراة عبر الإنترنت بشكل مجاني، مع إمكانية الوصول إليها عبر الرابط الرسمي.

معلقو مباراة تشيلسي وفلومينينسي

في مباراة مرتقبة بهذا الحجم، أولت القنوات الناقلة أهمية كبرى لاختيار معلقين رياضيين ذوي شعبية وخبرة، بهدف نقل الحماس والإثارة للمشاهدين في العالم العربي.

فقد كلف فارس عوض بالتعليق على المباراة عبر قناة MBC MASR 2، وهو من الأسماء المحبوبة التي تجيد الوصف والتحليل اللحظي للمباريات الكبيرة.

أما قناة MBC ACTION فقد استعانت بصوت المعلق السعودي المميز فهد العتيبي، المعروف بأسلوبه الحماسي وتعليقاته الشهيرة، والتي تضفي طابعًا دراميًا على مجريات اللعب.

كذلك، أعلنت منصة DAZN عن تعيين خالد الغول معلقًا للمواجهة، ليقدم تغطية بصوته الفريد عبر الإنترنت لعشاق كرة القدم الرقمية.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام فلومينينسي

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: جوستو – توسين – شالوباه – كوكوريلا

الوسط: إنزو – كايسيدو – نيتو – بالمر

الهجوم: نكونكو – بيدرو

تشكيل فلومينينسي المتوقع

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: صموئيل كزافييه - تياجو سيلفا – خوان فريتس - جبريل فوينتيس

الوسط: مارتينيلي – هيركوليس – آرياس – نونوتو

الهجوم: كانوبيو – خيرمان كانو

مشوار فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

قدم نادي فلومينينسي البرازيلي أداءً لافتًا في مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث أثبت جدارته بالوصول إلى نصف النهائي وسط منافسة شرسة من كبار القارة العجوز وأمريكا الجنوبية.

بدأ الفريق البرازيلي مشواره بقوة، حيث خاض مباريات دور المجموعات بكل حذر واحترافية، لينجح في التأهل إلى الدور التالي بعد أن حصد 5 نقاط، متربعًا على مركز الوصافة خلف نادي بوروسيا دورتموند الألماني الذي تصدّر مجموعته بـ7 نقاط.

وفي دور ربع النهائي، اصطدم فلومينينسي بفريق الهلال السعودي، وتمكن من تجاوزه في مباراة قوية أظهرت شخصية الفريق البرازيلي وقدرته على التماسك تحت الضغط.

إلا أن أبرز محطاته كانت أمام إنتر ميلان الإيطالي، حين حقق فوزًا ثمينًا بنتيجة (2-0)، سجلهما كل من جيرمان كانو في الدقيقة الثالثة، وهيركوليس باريرا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليضمن مقعدًا مستحقًا في المربع الذهبي، ويستعد لمواجهة من العيار الثقيل أمام تشيلسي الإنجليزي.

مشوار تشيلسي في البطولة

تأهل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى نصف النهائي بعد فوزه على بالميراس البرازيلي، ليضرب موعدًا ناريًا مع فلومينينسي في صراع التأهل للنهائي المرتقب.

حكم المباراة

يدير اللقاء الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير، ويعاونه سيريل موجنير ومهدي رحموني، بينما سيكون إيفان أركيس من هندوراس حكمًا رابعًا.

قائمة فلومينينسي المشاركة في كأس العالم للأندية