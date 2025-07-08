نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اختبارات قطاع براعم كرة القدم بنادي البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن نادي البنك الأهلي عن فتح باب الإختبارات "المجانية" لإختيار أفضل العناصر من اللاعبين الموهوبين وذلك فى إطار رؤيتنا المستمرة لإكتشاف وتطوير المواهب الحقيقية فى كرة القدم.

انطلاق إختبارات قطاع براعم كرة القدم بنادي البنك الأهلي

ونؤكد على إن الإختبارات مجانية ولايتم تحصيل أى مقابل مادي تحت أى ظرف وان الهدف الرئيسي لنادى البنك الأهلي هو إنتقاء لاعبين متميزين فنياًّ وبدنيًا

كما يهيب النادى بجميع أولياء الأمور واللاعبين بعدم التعامل ماليا مع أى شخص أو وكيل يدعى إرتباطه بالنادى.

مواعيد الإختبارات وفقا للجدول التالى.