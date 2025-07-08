الرياضة

انطلاق اختبارات قطاع براعم كرة القدم بنادي البنك الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اختبارات قطاع براعم كرة القدم بنادي البنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن نادي البنك الأهلي عن فتح باب الإختبارات "المجانية" لإختيار أفضل العناصر من اللاعبين الموهوبين وذلك فى إطار رؤيتنا المستمرة لإكتشاف وتطوير المواهب الحقيقية فى كرة القدم.

انطلاق إختبارات قطاع براعم كرة القدم بنادي البنك الأهلي 

ونؤكد على إن الإختبارات مجانية ولايتم تحصيل أى مقابل مادي تحت أى ظرف وان الهدف الرئيسي لنادى البنك الأهلي هو إنتقاء لاعبين متميزين فنياًّ وبدنيًا
كما يهيب النادى بجميع أولياء الأمور واللاعبين بعدم التعامل ماليا مع أى شخص أو وكيل يدعى إرتباطه بالنادى. 
مواعيد الإختبارات وفقا للجدول التالى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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