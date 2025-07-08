إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري: احتفل فريق العربي التابع لنادي إزكي بتوقيع اتفاقية تركيب الإنارة لملعبه، وذلك بحضور نائب رئيس الفريق سليمان بن سيف المنذري والمهندس تركي العدوي مدير شركة أبو راكان للإنارة وأهالي القرية واللجان المختصة بالفريق، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي عشرة آلاف ريال عماني، حيث حرصت إدارة فريق العربي على تنفيذ المشروع وفق مواصفات ذات جودة، وتعد هذه المرحلة استكمالا لمراحل متتالية، حيث نفذ الفريق سابقا تعشيب ملعبه بالعشب الطبيعي وبناء المدرجات وتهيئة عدد من المرافق والتي ستسهم بالنهوض بأبناء القرية في المشاركات الرياضية والثقافية المتنوعة والمساهمة في إثراء المجتمع باستضافة العديد من المناشط، ومن جهتها وجهت إدارة الفريق الشكر لكل من ساهم في دعم مشروع الفريق الذي يواصل تنفيذه وفق مراحل وخطة ممنهجة، يذكر بأن فريق العربي يقدم بشكل دوري معسكرات تخدم بلدة مغيوث، ونجح في تحقيق عدد من الإنجازات خلال مشاركاته داخل ولاية إزكي وخارجها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق العـــربي بإزكي يوقع اتفاقية إنارة ملعبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.