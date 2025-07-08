العروبة بطلا لدوري شجع فريقك بنادي نزوى

نزوى ـ دوت الخليج:

حقق فريق العروبة لقب بطولة شجع فريقك، «دوري الهواة 2025م»، لنادي نزوى، بعد فوزه الثمين على فريق الصمود بهدف نظيف. ختام البطولة جاء حافلا بالإثارة، وامتلأ الملعب الرئيسي لنادي نزوى في غاف الشيخ بالجماهير المساندة للفريقين.. بجانب الحضور الرسمي لحفل الختام الذي أقيم تحت رعاية المدرب الوطني عبدالعزيز بن منصور الريامي، وحضور خلفان بن حمد الزيدي رئيس مجلس إدارة نادي نزوى، وأعضاء مجلس إدارة النادي ورؤساء الفرق الأهلية.

المباراة شهدت اثارة في شوطيها، واستطاع فريق العروبة في الدقيقة الأولى مباغتة فريق الصمود، وتسجيل هدف من تمريرة بأقدام لاعبه عبدالرحمن العمري، الذي لم يجد أي صعوبة في تسديد الكرة في المرمى.

بعد ذلك، تواصلت المباراة بمزيد من الاثارة، وسط محاولة من فريق الصمود لتعديل النتيجة، واحراز هدف التعادل، ومحاولة من فريق العروبة لتعزيز فوزه، مع تشكل عدد من الكرات خطورة، لكن أي منها لم يصل إلى داخل المرمى، لتنتهي المباراة باحراز فريق العروبة كأس البطولة، وفريق الصمود وصيف البطولة، ويصعد الفريقان إلى المرحلة الثانية من التصفيات على محافظة الداخلية، والتي ستقام على ملعب فريق إمطي التابع لنادي إزكي خلال الفترة من 17 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل.

أدار المباراة الحكم زهير التوبي، وساعده كل من سيف الهنائي وسالم التوبي وسامي التوبي.

وقد قام المدرب الوطني عبدالعزيز الريامي برفقة رئيس نادي نزوى بتكريم الداعمين للبطولة، والفرق المشاركة والتي تمثلت في فرق (العروبة، والنهضة، والإتحاد الغربي، ووادي كلبوه، والنجوم، والصمود، والنصر، وفرق، والصقر، والصحوة)، وتكريم أفضل لاعب في البطولة والتي كانت من نصيب لاعب فريق الصمود الوليد بن طلال الراشدي، وحاز جائزة أفضل حارس في البطولة، حارس فريق العروبة صلاح بن صالح الحنظلي، فيما نال جائزة هداف البطولة لاعب فريق العروبة عبدالرحمن بن سالم العمري، برصيد ثلاثة أهداف.

وفي بادرة طيبة دأب عليها مجلس إدارة نادي نزوى، من خلال تكريم المشجعين الذين وقفوا مع النادي وفرقه الأهلية، وكانوا متابعين لاستحقاقات النادي وبطولاته، تم تكريم كل من المشجع خالد بن علي السليماني، والمشجع حمد بن حسن الصبيحي، قبل أن يكرم لاعبي فريق الصمود وجهازه الفني والإداري بالميدالية الفضية، ويتوج لاعبي فريق العروبة بكأس البطولة والميداليات الذهبية.

العمل يتواصل

يشار إلى أن نادي نزوى، وضمن برامجه الرياضية للموسم 2025م، سيستهل غدا بطولة الدرجة الأولى والتي يشارك فيها (12) فريقا هي (النجوم والإتحاد الغربي وفرق ووادي كلبوه والإتحاد الجنوبي وإتحاد الجبل الأخضر والصحوة والصمود والعروبة والتضامن والخطمين وإتحاد بركة الموز)، وتلعب هذه الفرق بنظام المجموعات، حيث وزعت على ثلاث مجموعات، وستنطلق أولى مباريات بطولة الدرجة الأولى غدا الخميس على الملعب الرئيسي لنادي نزوى في غاف الشيخ بلقاءين، يجمع اللقاء الأول فريقي الإتحاد الغربي والنجوم، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق وادي كلبوه مع فريق فرق.

فيما تنطلق بطولة الدرجة الثانية بعد غد الجمعة 11 يوليو على الملعب الفرعي لنادي نزوى بلقائين يجمع اللقاء الأول فريقي النهضة والمعيدن، ويجمع اللقاء الثاني فريقي النصر والصقر، ويشارك في هذه البطولة (5) فرق وهي (النهضة والنصر ونجوم الجبل الأخضر والصقر والمعيدن)، وتلعب هذه الفرق بنظام الدوري، يصعد لنهائي الدوري فريقان إلى الدرجة الأولى.