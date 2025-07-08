المستقبل والسور فـي نهائي دوري الهواة بنادي بهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

يسدل نادي بهلاء الستار مساء الجمعة على بطولة دوري الهواة (شجع فريقك)، عبر المباراة النهائية التي ستقام على الملعب الرئيسي بالنادي برعاية محمد بن عبدالله العدوي الرئيس الأسبق للنادي، وتجمع المباراة النهائية فريقي المستقبل والسور في نهائي منتظر على المستوى الجماهيري بالولاية، وكانت نتائج دور الأربعة قد أسفرت عن تأهل السور عقب فوزه على فريق الهلال المنافس الدائم على البطولات بنتيجة هدفين دون مقابل في مباراة الفريقين الجماهيرية والتي شهدها ملعب النادي الرئيسي أحرز أهداف السور بدر الشيباني وعبدالله الحنشي في الشوط الأول من المباراة، وحاول الهلال في الشوط الثاني تعديل النتيجة للعودة للمباراة واتيحت له فرصة تسجيل هدف من ضربة جزاء تصدى لها ماجد الشكيلي لكن تألق حارس السور سالم بن مسلم الجديدي تمكن من صدها، وكثف الهلال هجومه على مرمى السور لكن محاولات مهاجميه لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بفوز السور وتأهله للنهائي واستحق حارس فريق السور سالم مسلم الشكيلي جائزة أفضل لاعب في المباراة أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من محمد الرواحي وخالد الراشدي وهود الريامي ومدين العامري وياسر الرواحي مقيما للحكام . وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب الإتحاد لم تلعب الأرض مع أصحابها وخرج فريق الاتحاد خاسرا مباراته أمام المستقبل بطل النسخة الماضية بهدف لاعبه عمار حميد الجديدي سجله في الدقيقة ٨٥ من المباراة وشهدت المباراة تكافؤ في الفرص وحاول الاتحاد كثيرا لكن خبرة لاعبي المسقبل حسمت النتيجة ليتأهل المستقبل للنهائي وعينه على اللقب الثاني هذا الموسم بعد أن حصد قبل شهر بطولة كأس النادي، وحصل لاعب الاتحاد أحمد بن سالم الريامي على جائزة افضل لاعب في المباراة أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من محمد العبري حكم ساحة ومسعود الربعاني مساعد أول وماجد العبري مساعد ثاني والوليد الصبحي حكما رابعا وبدر الشعيلي مقيما للحكام هذا وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة استعدادها للحفل الختامي والمباراة النهائية.